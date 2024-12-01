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Техноблог

Ученые предлагают хранить данные на алмазных носителях

Создан алмазный носитель для длительного хранения данных. Международная группа ученых рассказала о методе, который позволяет хранить информацию на оптическом диске на основе алмазов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые заявили, что твердотельные накопители и оптические диски имеют свой ресурс, поэтому могут хранить цифровые данные в течение всего лишь нескольких десятков лет. Специалисты создали алмазный носитель, который отличается высокой емкостью, прочностью и износостойкостью.

Оптический носитель на основе алмаза, который имеет размеры обычного диска Blu-ray, может уместить в 2 тысячи раз больше данных — около 100 терабайт. Срок жизни алмазного диска в десятки раз превышает ресурс обычного DVD.

В исследовании говорится, что записывать данные на такой носитель нужно с помощью лазера. Импульсы меняют внутреннюю структуру алмаза, создавая крошечные пустые пространства на атомном уровне. Ученым удалось добиться рекордной плотности хранения в 1,85 терабайт на кубический сантиметр.

Метод продемонстрировал высокую надежность — данные на алмазный носитель записываются с точностью 99 процентов. Инженерам уже удалось записать на алмаз архив с историческими фотографиями и считать информацию.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/312743/
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