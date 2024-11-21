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Техноблог

Apple отключит синхронизацию Safari на старых iPhone с 18 декабря

Корпорация Apple отключит некоторые функции браузера Safari для пользователей старых iPhone. Об этом сообщается на сайте компании.

Изменения коснутся пользователей смартфонов на базе iOS 10 и более старых операционных систем. На iPhone и iPad перестанет работать поддержка синхронизации вкладок браузера Safari между девайсами.

«Вы не потеряете закладки, которые уже есть на ваших устройствах, и сможете создавать новые. Однако новые закладки не будут синхронизироваться», — говорится в сообщении.

В Apple отметили, что это решение связано с оптимизацией работы облачного сервиса iCloud. Функция синхронизации закладок перестанет работать на старых гаджетах, не отвечающих минимальным системным требованиям, 18 декабря 2024 года.

В материале подчеркивается, что пользователи iOS 10 должны обновить свой смартфон или планшет до более новой версии системы. Также, чтобы и дальше пользоваться всеми функциями браузера Safari, можно перейти на новый девайс.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/311802/
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