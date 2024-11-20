00:33
USD 8.65
EUR 91.43
RUB 0.87
Техноблог

Google планирует объединить Android и Chrome OS

Корпорация Google намеревается полностью переделать операционную систему ChromeOS в Android. В результате устройства Chromebook станут похожи на Android-планшеты. В компании готовы пойти на этот шаг из-за конкуренции с iPad, сообщает портал Android Authority.

Google планировала перевести ChromeOS на Android еще несколько лет назад. В компании уже добавили Linux-ядро и программную платформу Android в ChromeOS для более сбалансированной работы различных Android-устройств с Chromebook. Также в компании собираются выпустить Chromebook под управлением Android, поскольку мобильная операционная система все лучше показывает себя при использовании на настольных ПК.

Ранее в браузере Chrome для iOS стала доступна часть функций из версии для Android. Также теперь на Android-устройствах можно выявлять опасные приложения с помощью ИИ в реальном времени.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/311622/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Apple вновь приступила к разработке собственного телевизора
Интерфейс WhatsApp будет обновлен: что изменится в мессенджере
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
Эксперты назвали самые лучшие видеоигры XXI века
Для Android разработают голосового помощника, который будет отвечать на звонки
Самые продаваемые смартфоны в мире в третьем квартале 2024 года назвали эксперты
Samsung представила эксклюзивные раскладушки W25 и W25 Flip
Microsoft составила подборку лучших приложений 2024 года для Windows
Рейтинг лучших Android-смартфонов октября составили эксперты
В Китае построят завод по выпуску летающих автомобилей
Популярные новости
Интерфейс WhatsApp будет обновлен: что изменится в&nbsp;мессенджере Интерфейс WhatsApp будет обновлен: что изменится в мессенджере
Apple вновь приступила к&nbsp;разработке собственного телевизора Apple вновь приступила к разработке собственного телевизора
Бизнес
Обращайтесь в&nbsp;поддержку&nbsp;О! онлайн круглосуточно, без ожидания на&nbsp;линии Обращайтесь в поддержку О! онлайн круглосуточно, без ожидания на линии
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
21 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 ноября, среда
23:39
Google планирует объединить Android и Chrome OS
22:37
В ЕАЭС продолжается рост грузо- и пассажироперевозок. Кыргызстан в лидерах
22:00
Чудаки парковки. Водители заезжают на тротуары, подвергая опасности людей
21:38
Письмо с угрозами к Ташиеву. Вдова Чыныбая Турсунбекова сделала обращение
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 ноября: опять дожди