Для Android разработают голосового помощника, который будет отвечать на звонки

Google разрабатывает функцию для приложения голосовых вызовов, которая позволит искусственному интеллекту не только отвечать заранее заготовленными фразами, но и поддерживать полноценный диалог с собеседником. Об этом сообщает портал 9to5Google со ссылкой на код приложения.

Фото 9to5Google

Обновленная версия Call Screen сможет распознавать информацию с высокой степенью точности, генерировать подробные ответы и даже переписываться со звонящим. Ранее звонящий слышал просьбу указать цель разговора, и пользователь мог выбрать один из нескольких базовых ответов, таких как «перезвоните» или «отменить встречу». В будущем эта функция сможет генерировать более детализированные ответы на основе информации из звонка.

Отмечается, что кодовое название ассистента — dobby, а ответы ИИ в коде приложения обозначены как dobby_AI и dobby_LLM. Судя по всему, за работу голосового ассистента будет отвечать нейросеть Gemini Nano. Ранее компания также анонсировала внедрение multi-turn conversational AI — ИИ, способного удерживать контекст разговора. Это значит, что нейросеть сможет понимать уточняющие вопросы и добавлять нужные детали.

Функция отбора звонков была внедрена в Android 12 в 2021 году. В конце 2023-го Google добавила короткие контекстные ответы для звонящих, а в марте 2024 года — автоматические ответы, даже если пользователь не отвечает на звонок. Когда заработает новая функция, пока не уточняется.