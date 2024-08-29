23:57
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Техноблог

Xiaomi выпустит первый смартфон без физических кнопок

Корпорация Xiaomi начала работу над первым смартфоном, который не будет иметь физических кнопок. Об этом сообщает издание SmartPrix.

По словам известного инсайдера под ником chunvn8888, китайские специалисты начали активную разработку устройства, которое получит только сенсорные кнопки. Аппарат находится на ранней стадии разработки, поэтому сроки его выпуска не раскрываются.

В медиа отметили, что даже самые современные телефоны на рынке имеют физические кнопки — как правило, они нужны для включения или выключения девайса и регулировки громкости звука. Также физические кнопки применяются в том случае, если смартфон зависает и дальнейшее управление с помощью сенсорного экрана невозможно.

В материале говорится, что на рынке еще не было устройства, которое бы оснащалось только сенсорными кнопками. Хотя в 2019 году корпорация Vivo представила концептуальный девайс Apex — аппарат не только не имел физических кнопок, но и был лишен зарядного порта. Также в 2018 году HTC выпустила девайс U12 Plus, которым можно было управлять, сжимая сенсорные панели, расположенные по бокам гаджета.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303395/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Названы смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до новой версии Android
Новый флагман Huawei Mate 70 раскрыли в Сети
В Android-смартфонах нашли скрытые шпионские функции
Microsoft запретит ставить Windows 11 на слабые компьютеры
Для WhatsApp анонсировали интеграцию с Giphy и генерацию стикеров с помощью ИИ
В Telegram появились платные закрытые каналы с оплатой доступа валютой Stars
Toyota готовит новый проходимый и надежный внедорожник
Nissan разработал краску, которая охлаждает автомобили: началось тестирование
В смартфоны Xiaomi добавят функцию защиты от скрытого видеонаблюдения
Apple выпустит «умные» часы с пластиковым корпусом для детей
Популярные новости
Вырезанная из&nbsp;камня фигурка животного озадачила археологов в&nbsp;Исландии Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
Мошенники активизировались в&nbsp;Telegram на&nbsp;фоне ареста Павла Дурова Мошенники активизировались в Telegram на фоне ареста Павла Дурова
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
Чрезмерное увлечение смартфоном или телевизором сокращает жизнь&nbsp;&mdash; исследование Чрезмерное увлечение смартфоном или телевизором сокращает жизнь — исследование
Бизнес
В&nbsp;EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства В EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства
Оплачивайте налоги без очередей и&nbsp;комиссии вместе с&nbsp;BakAi! Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!
MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную&nbsp;КР бесплатной связью на&nbsp;Играх в&nbsp;Париже MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную КР бесплатной связью на Играх в Париже
Льготные тарифы&nbsp;О! для школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;95&nbsp;сомов Льготные тарифы О! для школьников и студентов от 95 сомов
29 августа, четверг
23:45
Xiaomi выпустит первый смартфон без физических кнопок Xiaomi выпустит первый смартфон без физических кнопок
23:13
Спасатели из семи стран проходят тренинги в горах Кыргызстана
22:21
Бишкекчанин оставил строительный мусор в неположенном месте. Его оштрафовали
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
21:40
DW: Как деньги влияют на исход президентских выборов в США