Xiaomi выпустит первый смартфон без физических кнопок

Корпорация Xiaomi начала работу над первым смартфоном, который не будет иметь физических кнопок. Об этом сообщает издание SmartPrix.

По словам известного инсайдера под ником chunvn8888, китайские специалисты начали активную разработку устройства, которое получит только сенсорные кнопки. Аппарат находится на ранней стадии разработки, поэтому сроки его выпуска не раскрываются.

В медиа отметили, что даже самые современные телефоны на рынке имеют физические кнопки — как правило, они нужны для включения или выключения девайса и регулировки громкости звука. Также физические кнопки применяются в том случае, если смартфон зависает и дальнейшее управление с помощью сенсорного экрана невозможно.

В материале говорится, что на рынке еще не было устройства, которое бы оснащалось только сенсорными кнопками. Хотя в 2019 году корпорация Vivo представила концептуальный девайс Apex — аппарат не только не имел физических кнопок, но и был лишен зарядного порта. Также в 2018 году HTC выпустила девайс U12 Plus, которым можно было управлять, сжимая сенсорные панели, расположенные по бокам гаджета.