08:54
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Техноблог

Рейтинг производительности гаджетов Apple опубликовали эксперты

Рейтинг производительности гаджетов Apple опубликовали разработчики бенчмарка AnTuTu. Единственным смартфоном в нем оказался iPhone 15 Pro.

Первое место в июльском рейтинге производительности занял 13-дюймовый iPad Pro M4, который по итогу тысячи тестов в AnTuTu набрал 2,54 миллиона баллов. За ним следуют 11-дюймовый iPad Pro M4 (2,54 миллиона) и iPad Pro с чипом Apple M2 и 12,9-дюймовым экраном (2,01 миллиона).

Четвертое и пятое места распределили между собой 13-дюймовый iPad Air M2 (1,96 миллиона) и 11-дюймовый iPad Pro M2 (1,93 миллиона). В топ также вошли iPad Air M2 на 11 дюймов (1,85 миллиона), iPad Pro M1 на 12,9 дюйма (1,68 миллиона), 11-дюймовый iPad Pro M1 и iPad Air M1, которые набрали 1,66 миллиона и 1,62 миллиона баллов соответственно.

Флагманский iPhone 15 Pro с чипом Apple A17 Pro занял лишь десятое место, набрав по итогу тысячи тестов в бенчмарке AnTuTu 1,51 миллиона баллов.

С 11-го по 19-е место занимают другие смартфоны Apple, начиная от iPhone 15 Pro Max и заканчивая iPhone 13 Pro Max. Однако они не вошли в ежемесячный топ, который предоставлен десятью устройствами.

Отмечается, что данные для составления рейтинга собирали с 1 по 31 июля 2024 года. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/300831/
просмотров: 16159
Версия для печати
Материалы по теме
Названы смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до новой версии Android
Новый флагман Huawei Mate 70 раскрыли в Сети
В Android-смартфонах нашли скрытые шпионские функции
Microsoft запретит ставить Windows 11 на слабые компьютеры
Для WhatsApp анонсировали интеграцию с Giphy и генерацию стикеров с помощью ИИ
В Telegram появились платные закрытые каналы с оплатой доступа валютой Stars
Toyota готовит новый проходимый и надежный внедорожник
Nissan разработал краску, которая охлаждает автомобили: началось тестирование
В смартфоны Xiaomi добавят функцию защиты от скрытого видеонаблюдения
Apple выпустит «умные» часы с пластиковым корпусом для детей
Популярные новости
Названы смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до&nbsp;новой версии Android Названы смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до новой версии Android
Один из&nbsp;крупнейших алмазов в&nbsp;мире добыли в&nbsp;Южной Африке Один из крупнейших алмазов в мире добыли в Южной Африке
Рынок беспроводных наушников в&nbsp;2024 году вырос до&nbsp;106 миллионов единиц Рынок беспроводных наушников в 2024 году вырос до 106 миллионов единиц
Пауэрбанк-спинер с&nbsp;ручной зарядкой создали в&nbsp;Индии Пауэрбанк-спинер с ручной зарядкой создали в Индии
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается