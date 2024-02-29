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Техноблог

Обмениваться контактами станет проще. WhatsApp готовит полезное обновление

На главной странице с чатами в WhatsApp появится новый раздел. Он будет открывать QR-код, который позволит быстро обмениваться номерами с людьми. Об этом сообщили эксперты портала WABetaInfo.

QR-код в WhatsApp нужен, чтобы долго не вводить номера и не создавать новые контакты. Достаточно отсканировать код камерой телефона — контакт автоматически появится в записной книге мессенджера. Сейчас, чтобы открыть этот QR-код, надо перейти в «Настройки» и нажать на символ кода (находится справа от вашей аватарки и имени).

В новой версии кнопку, запускающую QR-код, перенесут в раздел «Чаты». Она будет находиться рядом с кнопками «Добавить новый чат», «Камера» и «Поиск».

wabetainfo.com
Фото wabetainfo.com

На данный момент пользователи могут делиться своим QR-кодом из настроек приложения, новая функция предложит более прямой и доступный метод прямо из интерфейса вкладки чатов.

Специалисты считают, что нововведение поможет более частому обмену контактами, соответственно, более активному общению в WhatsApp. Сейчас апдейт находится в стадии разработки. Опция может стать доступной всем с ближайшим обновлением приложения.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/287893/
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