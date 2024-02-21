Сервис NotesGPT теперь позволит вести голосовые заметки и переводить их в текст

Заработал бесплатный сервис NotesGPT, который позволяет вести голосовые заметки и переводить их в текст. Платформа работает на базе нейросети Whisper, которая расшифровывает аудио.

Сервис можно запустить через браузер. Работает он как на компьютерах, так и на смартфонах. Для регистрации достаточно привязать учетную запись Google. Чтобы перевести голос в текст, достаточно нажать на значок с микрофоном и начать говорить.

Как только пользователь закончит, NotesGPT начнет переводить. Сам процесс занимает минимум времени — так, для перевода трех-четырех предложений в текстовый вид достаточно пары секунд. Сервис также понимает русский язык.

В дальнейшем можно скопировать и отредактировать полученный текст. Если запись получилась слишком долгой, сервис может сделать краткий пересказ — останутся только самые важные мысли.

Код проекта открыт и доступен на GitHub — сторонние разработчики могут присоединиться к нему. В репозитории есть инструкция по развертыванию NotesGPT на собственном сервисе, его использование совершенно бесплатно.