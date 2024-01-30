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Техноблог

Первому человеку вживили нейрочип Neuralink для управления гаджетами

Американская компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, впервые в истории вживила имплант в мозг человека 28 января. Об этом Илон Маск сообщил в социальной сети X.

По его словам, первый доброволец прошел операцию успешно и показатели работы устройства многообещающие.

Илон Маск добавил, что продукт называется «Телепатия», благодаря ему можно, «просто подумав», управлять телефоном, компьютером или другим устройством.

Компания начала набирать добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг еще в сентябре прошлого года. Основная цель Neuralink — разработка чипов, которые можно будет вживлять в мозг человека для управления протезами. Бизнесмен полагает, что подобные нейроинтерфейсы помогут многим людям стать киборгами и противостоять искусственному интеллекту.

Компания получила разрешение от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США на проведение клинических испытаний на человеке 25 мая 2023-го. Neuralink продолжает работу над усовершенствованием своих технологий и надеется на то, что в будущем они помогут людям справляться с различными проблемами и улучшат качество жизни.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/285384/
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