Три новые функции принесло очередное обновление Telegram

Мессенджер Telegram получил три нововведения, которые сделали его еще безопаснее и конфиденциальнее. Новые функции уже доступны на разных мобильных платформах, пишет hi-tech.
Теперь пользователи могут выбирать, кто из контактов может написать вам личное сообщение. Функция нужна, чтобы избавиться от навязчивых незнакомцев и рекламных спам-ботов. Пока функция доступна только Premium-подписчикам.
Раньше пользователи могли с помощью двух синих галочек узнать, что другой человек прочитал их сообщение. Теперь собеседник может узнать, когда именно пользователь прочел письмо. Для этого достаточно нажать на сообщение — время прочтения появится под реакциями.
Нововведение доступно как для владельцев Premium, так и для пользователей без подписки.
Раньше, если пользователь хотел скрыть время посещения Telegram, он переставал видеть онлайн других людей. То есть, если пользователь делал так, чтобы вместо «В сети» было видно «Был в сети недавно», то человек видел «Был в сети недавно» не только у себя, но и у тех, кто не скрывал времени своего посещения.
Теперь Premium-пользователи могут одновременно скрывать свою активность, не теряя возможность видеть активность других. Однако время последнего посещения не будет отображаться, если пользователь по ту сторону экрана сам запретил ее просматривать.