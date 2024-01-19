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Техноблог

Три новые функции принесло очередное обновление Telegram

Мессенджер Telegram получил три нововведения, которые сделали его еще безопаснее и конфиденциальнее. Новые функции уже доступны на разных мобильных платформах, пишет hi-tech.

1
Блокировка сообщений

Теперь пользователи могут выбирать, кто из контактов может написать вам личное сообщение. Функция нужна, чтобы избавиться от навязчивых незнакомцев и рекламных спам-ботов. Пока функция доступна только Premium-подписчикам.

Чтобы активировать ее, надо перейти в «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Сообщения». Доступно два варианта: «Все» и «Мои контакты и Premium-пользователи». Да, Premium-подписчики могут писать всем, даже если человек запретил это делать.

2
Просмотр времени прочтения

Раньше пользователи могли с помощью двух синих галочек узнать, что другой человек прочитал их сообщение. Теперь собеседник может узнать, когда именно пользователь прочел письмо. Для этого достаточно нажать на сообщение — время прочтения появится под реакциями.

Нововведение доступно как для владельцев Premium, так и для пользователей без подписки.

3
Дата последнего посещения

Раньше, если пользователь хотел скрыть время посещения Telegram, он переставал видеть онлайн других людей. То есть, если пользователь делал так, чтобы вместо «В сети» было видно «Был в сети недавно», то человек видел «Был в сети недавно» не только у себя, но и у тех, кто не скрывал времени своего посещения.

Теперь Premium-пользователи могут одновременно скрывать свою активность, не теряя возможность видеть активность других. Однако время последнего посещения не будет отображаться, если пользователь по ту сторону экрана сам запретил ее просматривать.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/284589/
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