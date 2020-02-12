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Техноблог

Три флагманских смартфона Galaxy S20 представила компания Samsung

Фото 3DNews. Флагманы Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra

Компания Samsung на специальном мероприятии Unpacked 2020 в Сан-Франциско (США) официально представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Об этом сообщил портал iXBT.

В Galaxy S20 и Galaxy S20+ основные камеры 64-мегапиксельные, в Galaxy S20 Ultra — 108 мегапикселей.

Galaxy S20 и Galaxy S20+ получили 10-мегапиксельные селфи-камеры, основные состоят из трех — 64 мегапикселя плюс две по 12 мегапикселей. Также в старшей модели есть модуль камеры 3D ToF.

3DNews
Фото 3DNews. Флагманы Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra
У топовой S20 Ultra набор камер серьезнее. Селфи-камера — 40 мегапикселей, а основная состоит из набора 12-, 48- и 108-мегапиксельных, плюс модуль камеры 3D ToF.

В Galaxy S20 и S20+ имеется 30-кратный гибридный зум, в Galaxy S20 Ultra — 100-кратный. За счет применения алгоритмов искусственного интеллекта обещано отсутствие потерь качества. Максимальное разрешение записи видео — 8К.

Все три смартфона получили дисплеи Infinity-O — с врезанными по центру фронтальными камерами. Все поддерживают кадровую частоту 120 Гц. Диагональ экрана Galaxy S20 — 6,2 дюйма, Galaxy S20+ — 6,7 дюйма, Galaxy S20 Ultra — 6,9 дюйма. Ультразвуковой сканер отпечатков интегрирован в дисплей.

В качестве аппаратной платформы заявлена Exynos 990. Объемы оперативной памяти младших моделей — 8 гигабайт, старшей — 12 гигабайт (в топовой версии — 16 гигабайт). Базовый объем встроенной флеш-памяти — 128 гигабайт.

Емкость батарей составляет 4 000 мАч (Galaxy S20), 4 500 мАч (Galaxy S20+) и 5 000 мАч (Galaxy S20 Ultra). Поддерживается быстрая проводная и беспроводная, а также обратная беспроводная зарядка. Смартфоны поддерживают карты памяти microSD до 1 терабайта.

Galaxy S20 оценили примерно в 70 тысяч сомов. Стоимость Galaxy S20+ — от 80 тысяч, Galaxy S20 Ultra — от 100 тысяч. Новинки поступят в продажу с 13 марта.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/143344/
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