Представили смартфоны Pixel 4: сканирование лица и управление жестами

Google представила сразу две модели смартфонов — обычный Pixel 4 и увеличенный Pixel 4 XL. Они отличаются только размерами, но оба получили интересную «фишку» — бесконтактное управление, сообщил портал @hi-tech.

Маленький «Пиксель» получил 5,7-дюймовый OLED-дисплей с Full HD-разрешением, большой — 6,3-дюймовый с QHD+.

Оба телефона поддерживают частоту обновления дисплея в 90 Гц. Это делает картинку более плавной и отзывчивой, чем на экранах с классическими 60 Гц.

Фото Google. Смартфон Pixel 4

В дизайне «Пикселей» отказались от фирменного разделения задней крышки на глянцевую и матовую части. Теперь сзади стекло равномерно покрашено, цветом выделили только модуль двойной камеры.

В Pixel 4 и 4 XL появился модуль Soli, который состоит из нескольких камер и датчиков. Теперь смартфоны Google умеют сканировать лицо для разблокировки, от сканера отпечатков пальцев отказались. В отличие от Face ID у Apple и других решений, «Пиксель» сканирует лицо до того, как экран включился. Так что для разблокировки необязательно нажимать кнопку включения.

Фото Google. Смартфон Pixel 4

Другая функция модуля Soli — бесконтактное управление. Можно провести ладонью перед телефоном, чтобы отменить входящий звонок или выключить будильник. Таких жестов много, и они работают не только со стандартными функциями. Сторонние разработчики могут добавить поддержку бесконтактного управления в свои приложения.

Впервые смартфоны Pixel получили двойную основную камеру: 12 мегапикселей и 16-мегапиксельный модуль телефото (двукратный оптический зум).

В остальном Pixel 4 и 4 XL — классические современные флагманы. Они работают на процессоре Snapdragon 855 с 6 гигабайтами оперативной и 64 или 128 гигабайтами постоянной памяти. Есть поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки, NFC для платежей и ОС Android 10.

Еще одно отличие двух моделей в емкости аккумуляторов. Младший «Пиксель» получил слабенькую батарею — 2 800 мАч. У старшего емкость серьезнее — 3 700 мАч.

В США смартфон Pixel 4 стоит $799, старший Pixel 4 XL — $899.