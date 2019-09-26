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Техноблог

Фантастически выглядящий смартфон Mi Mix Alpha представила компания Xiaomi

Фото 91mobiles.com. Mi Mix Alpha

Китайская компания Xiaomi представила концептуальный смартфон Mi Mix Alpha с уникальным дизайном и рядом инновационных решений. Ее представители рассказали, сколько ресурсов потребовалось на создание уникального гаджета, сообщил портал 91mobiles.

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что они начали работу над Mi Mix Alpha два года назад. Создавали смартфон более 1 тысячи инженеров. Проект потребовал свыше $70 миллионов.

В будущем компания намерена потратить еще $1,5 миллиарда на дальнейшие исследования и развитие технологий Alpha.

В новом гаджете Xiaomi реализована технология Surround Display AMOLED — экран визуально «оборачивает» корпус. Свободными остались только нижний и верхний торцы и титановая рамка, в которой разместилась камера на 108 мегапикселей Samsung ISOCELL Bright HMX, 12-мегапиксельный телеобъектив и 16-мегапиксельная широкоугольная камера.

В Mi Mix Alpha использовали топовый процессор Snapdragon 855+. Дисплей — Surround Display AMOLED. Оперативная память — 12 гигабайт, встроенная — 512 гигабайт. Аккумулятор 4 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Производитель не намерен заниматься массовым производством новинки. Ограниченная партия гаджетов поступит в продажу в декабре по цене $2 тысячи 800.

По информации инсайдеров, Xiaomi ограничится всего 500 устройствами «в этом году». Значит ли это, что в 2020-м выпустят еще партию смартфонов, пока не понятно, отметил портал @hi-tech.
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