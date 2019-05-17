За месяц в разных странах сгорели три автомобиля Tesla

В течение месяца в разных странах мира сгорели три электромобиля Tesla. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

По его данным, первой жертвой огня стал седан Model S, воспламенившийся на парковке в Шанхае, в начале мая загорелась аналогичная модель в гараже владельца в Сан-Франциско, третьим «погорельцем» снова оказался Model S, припаркованный на стоянке торгового центра в Гонконге.

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«Мы продолжаем расследование инцидентов, пытаемся выяснить причину возгораний. Чтобы предотвратить несчастные случаи в дальнейшем, выпустили обновление прошивки для блока управления температурой аккумуляторов и процессом зарядки», — заявили в Tesla.

В компании до сих пор не выяснили причину возгораний. По результатам «вскрытия» удалось установить, что повреждено лишь несколько модулей аккумулятора, основная часть батареи цела.

С 2013 года зарегистрировано не менее 14 случаев возгорания автомобилей Tesla, большинство из которых произошло после аварии. Поэтому события последнего месяца вызывают много вопросов у представителей компании — горят припаркованные машины.