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Мощный флагман Xiaomi Mi 9 презентовали официально

Китайская компания Xiaomi провела официальную презентацию нового флагмана Mi 9, а также его бюджетной и топовой версий — Mi 9 SE и Mi 9 Explorer Edition. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Производитель заявил, что соотношение экрана к корпусу телефона составит 90,7 процента. В Mi 8 оно только 83,66 процента, в Apple iPhone XS Max — 84,29 процента. Чем выше число, тем больше места на передней панели устройства занимает дисплей.

Нижняя рамка у новинки на 40 процентов тоньше, чем у Mi 8. 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей Gorilla Glass 6 произведен Samsung, его разрешение составляет 1 080 × 2 220 пикселей (FHD +).

Экранный сканер отпечатков пальцев Mi 9, который работает на 25 процентов быстрее, чем у предыдущего поколения.

У флагмана новейший процессор Snapdragon 855 и тройная основная камера (48 + 12 + 16 мегапикселей). Поддерживает съемку 960 кадров в секунду.

Фото Xiaomi. Смартфон Mi 9 снимает лучше конкурентов

Устройство предлагают в нескольких вариантах: 6 гигабайт оперативной + 128 гигабайт встроенной памяти и 8 + 128 гигабайт.

Топовый Mi 9 Explorer Edition получит прозрачную заднюю панель, 12 + 512 гигабайт памяти и улучшенную камеру. Темный режим AMOLED-экрана поможет сильно сэкономить батарею. Поддерживается быстрая зарядка.

Фото Xiaomi. Смартфон Mi 9 и его бюджетная версия Mi 9 SE
Xiaomi Mi 9 SE получил меньший AMOLED-экран — 5,97 дюйма, чип Snapdragon 712, основную камеру 48 + 8 + 13 мегапикселей и ценник в 1 тысячу 999 юаней (около 20 тысяч сомов) за версию с 6 + 64 гигабайта памяти.

Стоимость стандартной версии Mi 9 составит 2 тысячи 999 юаней (около 30 тысяч сомов), Mi 9 Explorer Edition — 3 тысячи 999 юаней (около 40 тысяч сомов).
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