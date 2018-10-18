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Спорт

Боец ММА Ринат Саякбаев: Пока не пробьюсь в UFC, не успокоюсь!

Фото 24.kg. Боец ММА Ринат Саякбаев в гостях у 24.kg

Один из самых перспективных бойцов Кыргызстана Ринат Саякбаев проводит насыщенный сезон. В начале 2018-го он дебютировал на турнире престижной организации M-1, затем — в WWFC, выступил в WEF. О любви к ММА, памятных моментах в карьере, гонорарах профессиональных бойцов и предложении выступать за другую страну популярный спортсмен рассказал 24.kg.

Ринату Саякбаеву 23 года. Родился в Бишкеке. В юности год занимался вольной борьбой. В ММА перешел в 17 лет. Трехкратный чемпион Азии и чемпион Евразии по панкратиону, чемпион КР по вале-тудо, призер чемпионата Оша по ММА. Профессиональную карьеру начал в 2015-м. Выступает в весовой категории 70 килограммов. На сегодня провел 15 боев и выиграл 10. Занимается в клубе Pride Team у наставника Чынгыза Изабекова.

В гору

— Чем понравились смешанные единоборства?

— Было бешеное желание тренироваться и стать сильным. Мужчина, хочет он того или нет, должен уметь драться. Поэтому я выбрал ММА. Думаю, у меня изначально были к этому способности.

Первую серьезную победу одержал в 19 лет на чемпионате КР. Соперники были крепкие, но я всех одолел без проблем, и карьера пошла в гору.

— У вас был впечатляющий старт среди профи: шесть побед подряд. Помните самую первую?

— В 2015-м в Бишкек на турнир ACK приехали мощные иностранные бойцы, и некоторые наши ныне авторитетные спортсмены проиграли. Моим соперником был чемпион мира по ушу-саньда Алишер Асылбаев из Казахстана. Победил его техническим нокаутом.

Несколько раз ездил в Казахстан на чемпионаты по жекпе-жек (аналог ММА) и выигрывал по четыре боя за вечер. Как-то пригласили заменить одного бойца на турнире Alash Pride. Дрался не в своей весовой категории с более тяжелым противником. Сломал ему нос и победил. Ни одной фотографии или видеозаписи боя организаторы не сохранили. Поэтому на портале Sherdog, где ведется статистика выступлений бойцов-профессионалов, эта победа не учтена. Будто и не было ее. Из-за этого я решил больше не выступать в Казахстане.

На ступень выше

— Зато вы заблистали в WEF.

— В этой организации три ступени — Selection, Proffight и Global. Новички обычно попадают в Selection. Но, оценив мой потенциал, меня сразу пригласили в Proffight. Из пяти поединков четыре выиграл досрочно: техническим нокаутом или удушающим приемом.

После пятой победы мне доверили бой за титул чемпиона мира. Долго готовился. Мне сказали, что соперник, боец из Таджикистана, специализируется на борьбе, и я при подготовке делал акцент на состязания в партере. А тот оказался хорошим ударником. И я проиграл.

— Пришлось заново начинать путь к чемпионскому поясу?

— Да. Провел еще пять боев и в мае 2018 года вновь сражался за пояс. Мне противостоял кыргызстанец Илимбек Токтогулов. Я долго вызывал его на бой, прежде чем он согласился. Это была принципиальная встреча. Она получилась самой зрелищной на турнире. Мы провели пять раундов по 5 минут, и судьи отдали победу Токтогулову — 2:1. Хотя я не считаю себя проигравшим.

Последнего слова в WEF я еще не сказал.

В пяти секундах от триумфа

— У некоторых профессионалов по два боя в год. У вас в 2018-м уже пять. Не тяжело?

— Если ты в хорошей форме, нет смысла долго отдыхать. Боев могло быть еще больше, но два отменили из-за небольших травм, которые я получил на тренировке.

Из-за последней травмы не смогу выступить на очередном турнире WEF и, самое обидное, на чемпионате России под эгидой Союза ММА. Победив там, мог дебютировать в UFC.

— Какая у вас травма?

— Вывих одной из костей ноги. Получил ее в конце сентября в Киеве на турнире WWFC 12. В первом раунде мне не хватило пяти секунд до победы: стал выполнять удушающий прием, и прозвучал гонг. Во втором раунде, уклоняясь от удара, подвернул ногу и не смог продолжить бой.

Раньше, травмировавшись, пытался как можно быстрее вернуться в строй. Теперь у меня на первом месте здоровье. В этот раз повреждение не очень тяжелое. Скоро возобновлю тренировки и, наверное, до конца года проведу еще один поединок.

— Хотите попасть в UFC?

— Конечно. Думаю, об этом мечтает каждый боец ММА. Пока не попаду, не успокоюсь!

На радость болельщикам

— Расскажите про свой самый тяжелый бой.

— В феврале бился с бразильцем Рубенилтоном Перейрой на турнире M-1 Challenge 88. Узнал о поединке лишь за неделю — надо было заменить земляка. Собирал необходимые документы и справки и почти не тренировался. В общем, был не в форме. Но это полбеды. Турнир проходил в Москве, где своя, особая аура. Нужно было к ней привыкнуть. На трибунах собралось огромное число болельщиков, и все поддерживали соперника. Было волнительно. Никогда при такой аудитории не выступал.

Несмотря ни на что, я показал зрелищный бой. Проиграл лишь решением судей. Думаю, в M-1 еще себя покажу.

— Какой бой запомнился больше всего?

— На одном из турниров WEF встречался с титулованным узбекистанцем Бобуром Курбановым. Три раунда мы рубились, и я взял верх. Это было единственное поражение Курбанова за все время выступлений в КР.

— У вас есть коронный прием?

— В партере — «треугольник». В стойке — много.

Я разносторонний боец. Могу и бороться, и рубиться стоя. Последнее нравится больше. Бои получаются зрелищными на радость болельщикам. Возиться на полу не люблю.

Цена победы

— Бывают легкие поединки?

— У меня их было несколько, когда досрочно побеждал в первом раунде. За каждой легкой победой стоит тяжелый, кропотливый труд.

— Что самое трудное в подготовке?

— Гонять вес. Многие бойцы делают это, чтобы выступать в определенной весовой категории. Тот же Рубенилтон Перейра сгоняет перед турнирами 20 килограммов.

Раньше, чтобы сбросить несколько кило, я полностью прекращал есть и пить. Со временем понял, что это неправильно. Теперь, сгоняя вес, иногда ем вареную курицу и в день выпиваю по 5-8 литров воды. На тренировке она выходит с потом.

— Как настраиваетесь на бои в психологическом плане?

— Главное — не перегореть. У меня такое было дважды перед боями за чемпионский пояс WEF. Зная, что буду в центре внимания, ночами не спал, переживал.

Постепенно научился справляться с волнением. Ни о чем не думаю. Лишь за 20-30 минут до выхода в октагон начинаю настраиваться.

Трое на одного

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Провожу его с друзьями.

— Поклонниц много?

— Есть такое. Пишут слова поддержки в соцсетях.

— За кого болели в бою между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором?

— За Хабиба. Он непобедимый, по характеру спокойный и никогда о сопернике плохого не скажет. Приезжал в КР. Сомнений на его счет не было.

Был в шоке от того, сколько ребят ставили на победу Конора. У многих выиграл спор.

— У вас есть кумир в ММА?

— Американец Джон Джонс. За профессиональную карьеру он проиграл лишь раз — из-за дисквалификации за запрещенный удар. А в UFC вообще не проигрывал. Устраивал самые зрелищные бои. Был чемпионом и несколько раз защищал титул. Дважды выиграл у, казалось, непобедимого Даниэля Кормье.

— Применяли силу вне соревнований?

— Только для самообороны, причем еще до того, как стал профессионалом. Нападавших было трое. А теперь все меня узнают и даже не пытаются провоцировать.

Сильнее и опытнее

— Где-то работаете?

— В 2017-м шесть-семь месяцев работал тренером. Ничего не успевал и прекратил. Понял: если хочешь стать успешным профессиональным бойцом, должен полностью посвятить себя собственной подготовке. Возможно, вернусь к этой работе, когда завершу карьеру или открою свой зал.

Если соревнований не намечается, тренируюсь раз в день. Готовясь к турниру — два раза.

Хорошо, когда о бое сообщают за два месяца. Успеваю позаниматься кроссфитом, поработать над своим весом, провести спарринги и отточить удары. У нас в зале тренируются топовые бойцы Нурлан Курманалиев, Улан Эмилбеков и Айбек Шумкарбеков. Первые двое всегда помогают мне набрать форму. На одном месте не стою. Совершенствую навыки с мастерами бокса, тайского бокса, борцами-вольниками и грэпплерами, которые приходят к нам для практики.

Иногда, как в уже упомянутых случаях, времени на подготовку мало. К тому же с каждым боем мои соперники все сильнее и опытнее. Становится трудно. Но меня это не пугает. Буду заниматься и ждать, когда предложат бой в крупной зарубежной организации. В КР буду драться только в WEF. В соседних республиках не хочу.

— Бойцам-профессионалам платят хорошие гонорары?

— В КР не платят. Когда выступаешь за границей, оплачивают переезд и проживание. В случае успеха щедро вознаграждают. За победу в чемпионате России, который проводит Союз ММА, мог бы получить 100 тысяч рублей.

— Некоторые бойцы уезжают из КР. Нет таких мыслей?

— Предлагали контракт и квартиру в Казахстане при условии, что буду выступать за их страну.

Я родился и вырос здесь. Каких бы жизненных трудностей ни было, на международной арене буду поднимать только флаг Кыргызстана.
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