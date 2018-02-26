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Спорт

Кыргызстанец Хасан Баудунов стал чемпионом Азии по фехтованию

Шпажист Хасан Баудунов стал чемпионом Азии среди кадетов. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

из архива ГАМФКиС
Фото из архива ГАМФКиС. Слева - чемпион Азии среди кадетов по фехтованию Хасан Баудунов

Состязания проходят с 24 февраля по 4 марта в городе Дубае (ОАЭ). На пути к финалу Баудунов победил трех индийцев и двух японцев, а в решающем бою одолел китайца. «Был случай, когда чемпионом Азии стал выступавший за КР легионер из России. Теперь у нас есть свой победитель ЧА», — отметили в федерации.

Среди девушек была близка к медали Камиля Абдыл-Хамитова. В поединке за третье место она проиграла представительнице Японии.

Отметим, в 2017-м Хасан Баудунов выиграл на чемпионате Азии «серебро».
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