Кыргызстанец Хасан Баудунов стал чемпионом Азии по фехтованию

Шпажист Хасан Баудунов стал чемпионом Азии среди кадетов. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Фото из архива ГАМФКиС. Слева - чемпион Азии среди кадетов по фехтованию Хасан Баудунов

Состязания проходят с 24 февраля по 4 марта в городе Дубае (ОАЭ). На пути к финалу Баудунов победил трех индийцев и двух японцев, а в решающем бою одолел китайца. «Был случай, когда чемпионом Азии стал выступавший за КР легионер из России. Теперь у нас есть свой победитель ЧА», — отметили в федерации.

Среди девушек была близка к медали Камиля Абдыл-Хамитова. В поединке за третье место она проиграла представительнице Японии.

Отметим, в 2017-м Хасан Баудунов выиграл на чемпионате Азии «серебро».