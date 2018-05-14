Скрестим шпаги! В Кыргызстане сразились сильнейшие фехтовальщики

В Бишкеке 13 мая прошел открытый чемпионат Кыргызстана по фехтованию на шпагах. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

За победу боролись 43 спортсмена. Среди мужчин отличился Хасан Баудунов. Вторым стал Темирлан Айтимбетов. Третье место разделили Жумабай уулу Данышман и Кубатбек Абдрахманов.

Среди женщин первенствовала Камиля Абдыл-Хамитова. На втором месте Екатерина Геттуева, на третьем — Алина Сингх и Меруерт Качкынбаева.

«Данный турнир — этап подготовки к чемпионату Азии, который состоится в июне в Таиланде», — отметили в федерации.