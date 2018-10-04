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Спорт

Танцоры из Кыргызстана выиграли семь медалей в России

Кыргызстанцы выиграли семь медалей на турнире Moscup Grand Prix по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Состязания прошли в Москве. За победу боролись более 550 дуэтов. Кыргызстанцы Александр Шефлер и Кристина Мельникова в категории «молодежь, латина» завоевали золотую медаль. Кроме того, они взяли серебро в категориях «молодежь + взрослые, европейская программа», «молодежь, европейская программа» и «молодежь + взрослые, латина».

Еще один отечественный дуэт — Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова — стал чемпионом в категории «юниоры-1, С-класс». В категориях «юниоры-1, открытый класс» и «юниоры-1, 10 танцев» у них серебряные награды.

Параллельно в Москве проходил другой танцевальный турнир, и там представители Кыргызстана тоже преуспели.
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