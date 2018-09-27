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Спорт

У кыргызстанцев восемь медалей на чемпионате Евразии по боям на мечах

Фото Юлии Хижняковой. Триумфаторы чемпионата Евразии по мечевому бою

У кыргызстанцев восемь медалей на чемпионате Евразии по современному мечевому бою. Об этом 24.kg сообщили в отечественной сборной.

Состязания прошли в Екатеринбурге (Россия). Участвовал 101 боец из 15 клубов РФ и КР. Нашу страну представляли семь спортсменов из клубов «Гвардия» и «Ратник». В их активе золотая, четыре серебряные и три бронзовые награды. Некоторые, выступая в разных дисциплинах, выиграли две медали.

В командных боях в категории 16-17 лет Вадим Шевчук и Алексей Дзевульский завоевали чемпионский титул. В категории 14-15 лет Вадим Шевчук и Станислав Чикалов стали вторыми.

Вторую ступень пьедестала в своих категориях также заняли Юлия Хижнякова (дисциплина «дуэльная сабля»), Богдан Сбитнев и Анастасия Райкова (оба в дисциплине «триатлон»). Бронзовыми призерами стали Юлия Хижнякова («триатлон»), Алексей Дзевульский и Анастасия Райкова (оба в «дуэльной сабле»).

Чемпионат Центральной Азии-2018 по этому виду спорта проходил в Бишкеке. Прочитать о нем можно здесь.
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