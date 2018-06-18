Современные рыцари. В Бишкеке прошел чемпионат Центральной Азии по боям на мечах

В Кыргызстане то и дело появляются новые, необычные, яркие виды спорта. Современный мечевой бой (СМБ) — один из них. Накануне в Бишкеке по нему провели первый чемпионат Центральной Азии.

За организацию отвечал клуб «Гвардия», часто радующий ценителей исторической реконструкции на всевозможных фестивалях. Его члены надевают доспехи, берут мечи и мастерски изображают бои.

В СМБ своя экипировка: шлемы, жилеты, накладки... Мечи сильно напоминают дубинки. Сделаны они из полимеров, и подразумевается, что больно ими стукнуть нельзя. Может, и так, но звучат удары довольно гулко. Благо есть щиты — мягкие, легкие и надежные.

Фото ИА «24.kg». Щит и меч

Арену в СМБ называют ристалищем. На него вышли более 80 спортсменов из КР, Казахстана, России и Узбекистана. Самому юному участнику было восемь лет, старшему — 35.

Старший тренер сборной Урала Евгений Шилин сообщил ИА «24.kg», что СМБ начал развиваться в России в 2007 году. На сегодня его культивируют не только в СНГ. «На прошедшем чемпионате Европы были представители Австрии, Турции, Польши, Латвии, Великобритании, Израиля... Этот вид спорта — подготовка к историческому средневековому бою (ИСБ), где соревнуются в железных доспехах. Финальные турниры по ИСБ каждый год проходят в Италии или Испании. Это знаковое событие!»

«На этот турнир мы привезли пять бойцов. Уровень организации и подготовка участников радуют, — добавил он. — Особая прелесть СМБ в низком уровне травматизма. Мне как отцу и тренеру это очень важно».

Чемпионат проходил в двух дисциплинах: «дуэльная сабля» и «триатлон». В первой выступали в основном участники постарше, и схватки были не очень динамичными. После каждой эффективной атаки бойцов разводили по сторонам и озвучивали баллы.

Фото ИА «24.kg». Открытый чемпионат Центральной Азии по современному мечевому бою

В «триатлоне» преобладали юные спортсмены, и бои, как показалось, были зрелищнее. Сначала нужно было драться с большим щитом, затем с малым, а в конце только с мечом. Ребята мутузили друг друга с необычайным энтузиазмом! Глядя на это, захотелось влиться в их ряды. Это же идеальное средство, чтобы выпустить пар. К тому же, если вдруг случится апокалипсис и уровень цивилизации откатится в Средневековье, владение мечом ой как пригодится!

По духу СМБ, пожалуй, ближе всего к фехтованию. По зрелищности напоминает некоторые современные модные боевые искусства. При этом имеет ярко выраженную индивидуальность.

Много медалей в различных возрастных и весовых категориях выиграли казахстанцы. К примеру, в дисциплине «дуэльная сабля» среди мужчин победил Денис Плавский (Алматы). Показали класс россияне. Но и наши не ударили в грязь лицом.

Одна из сильнейших спортсменок КР Виталина Левченко в этот день отмечала 16-летие. Сделала себе хороший подарок, победив в «триатлоне» и став второй в «дуэльной сабле».

«Испытываю дичайший адреналин на соревнованиях! — сказала она ИА «24.kg». — Это интересный вид спорта и хороший способ подготовиться к боям в доспехах. Хочу сделать себе доспехи и выступать со старшими товарищами. На тренировках мы не только проводим бои. Занимаемся физической подготовкой, изучаем историю».

Фото ИА «24.kg». Награды победителям

«Особенность СМБ в том, что это не только спортивное, но и историческое направление. У нас и в других клубах проводят исторические ликбезы. Ребята выбирают наиболее привлекательную для себя тему, ищут по ней информацию и стараются рассказать соратникам так, чтобы это было интересно и незабываемо. Поэтому спортсмены у нас совершенствуются не только физически, но и интеллектуально, духовно. Вносим вклад в воспитание здоровой нации», — сообщила ИА «24.kg» секретарь чемпионата, заместитель капитана клуба «Гвардия» Юлия Хижнякова.

Фото ИА «24.kg». Открытый чемпионат Центральной Азии по современному мечевому бою

«Наш клуб существует с 2013 года. В нем есть представители самых разных профессий — системные администраторы, архитекторы, журналисты, рабочие... В какой-то момент поняли, что не стоит дальше вариться в своем котле. Чтобы развиваться, занялись направлением СМБ. Оно молодое и пока мало кому известно. Надеемся заразить им многих, — отметила Юлия Хижнякова. — Будем проводить городские и республиканские чемпионаты. Правда, нынешний дался нелегко. Вся наша деятельность ведется за счет взносов взрослых участников — приходится вкладывать немало личных средств. Нужны спонсоры».

Она добавила, что у наших рыцарей сложились теплые отношения с казахстанцами, и они часто ездят друг к другу на турниры. «А недавно мы выступили в Минске на открытом чемпионате Европы, — сказала Юлия Хижнякова. — Получили ценный опыт и прошли стажировку на судей, что очень важно для дальнейшего развития СМБ в нашей стране».