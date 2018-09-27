Мастера мяча и ракетки. В Кыргызстане определились чемпионы по теннису

Сезон-2018 для отечественного тенниса получился насыщенным. Наши мастера ракетки неоднократно выступали на зарубежных состязаниях, в августе прошли четыре официальных турнира в Бишкеке. Апогеем сезона стал чемпионат Кыргызстана, завершившийся накануне на кортах клуба «Тай брейк».

Среди мужчин за победу боролись 44 спортсмена, среди женщин — 24. Возраст — от 12 лет. Пара-тройка известных игроков отсутствовала. Видимо, были за рубежом.

Корты располагаются близ парка Панфилова, благодаря чему соревнования привлекли массу зевак. «Куда записаться, чтобы научиться так же играть?» — спрашивали некоторые. Популяризация тенниса в действии.

Посмотреть было на что. Участники мощно и метко лупили по мячу. В сложных ситуациях нередко принимали остроумные и эффективные решения.

Одним из техничных и опытных участников был 20-летний Адиль Маматов.

«Я в теннисе 10 лет и буду играть еще 10-15. Выступал в Иране, Казахстане, Катаре, Малайзии, ОАЭ. Бывало, занимал первые-вторые места. Со стороны может показаться, что играть легко. Но когда попадаешь на корт, понимаешь, что это не так. Надо много двигаться, работать руками и ногами. Развиваешься физически, — сказал 24.kg Адиль Маматов. — Из зарубежных игроков нравится швейцарец Роджер Федерер. У него красивая техника. Он универсал. Играет раскованно».

«Уже года три тренирую других и провожу с ними спарринги, — отметил Адиль Маматов. — Количество современных кортов в Бишкеке увеличивается, и интерес людей к теннису растет».

В одиночном разряде чемпионский титул завоевал Кирилл Кистанов. В финале он со счетом 6:3, 6:3 победил Фархада Урумбаева. Бронзовым призером стал Эрнест Батырбеков, одолевший Адиля Маматова, — 6:1, 6:1.

Фото 24.kg. Состязания среди мужчин

Среди женщин финальную пару составили Саара Кунакунова и Мырзайым Шерикулова.

«Родители отдали меня на теннис, когда мне было 10 лет, — сказала 24.kg 16-летняя Мырзайым Шерикулова. — Вначале не получалось, всем проигрывала и вечно ходила расстроенной. Через какое-то время стала делать первые успехи. И пошло-поехало... Занимаюсь шесть дней в неделю по четыре часа. Играла в Казахстане, Узбекистане, Шри-Ланке, Индии, Малайзии, Таиланде».

«Раньше моим кумиром была американка Серена Уильямс. Сейчас нравятся молодые Наоми Осака (Япония) и Мэдисон Киз (США), — добавила она. — Теннис — дорогой вид спорта. Иногда думаю бросить и сосредоточиться на учебе. Но нет. Родители стараются, поддерживают. Мои ближайшие цели — выиграть чемпионат КР и стать мастером спорта. Ранее лучшим результатом на чемпионате было второе место».

В бескомпромиссной борьбе победила Саара Кунакунова. На третьем месте — Влада Андреевская.

Фото 24.kg. Состязания среди женщин

В мужском парном разряде первенствовали Кирилл Кистанов и Малик Камалов. В решающем поединке они обыграли Фархада Урумбаева и Карима Иманходжоева — 4:6, 6:2 (10:4).

Среди женщин Саара Кунакунова и Мырзайым Шерикулова объединили усилия и в трех матчах отдали противницам лишь семь геймов. В финале они со счетом 6:1, 6:2 одолели Бегимай Касымову и Аиду Пасонову.

Фото 24.kg. Парные состязания

— Довольны сезоном? — интересуемся у координатора по развитию тенниса в КР Вячеслава Федотова.

— Двоякое ощущение. В чем-то доволен, а в чем-то не очень. Ожидал, что на международных турнирах, проходивших в Бишкеке, местные ребята выступят успешнее. Мы же их проводим в первую очередь для того, чтобы наши игроки развивались и им не приходилось тратить деньги на поездки на турниры в другие страны.

— Трудно проводить международные состязания?

— Да. Устаешь морально и физически. Финансовая нагрузка лежит на руководстве федерации. Немалые средства уходят на оплату аренды кортов. Государство второй год не выделяет ни копейки. По этой причине мы, к примеру, не поехали на недавние Азиатские игры. Ранее государство помогало, наши дети ездили на международные турниры и завоевывали призовые места. Но развитие есть. Наверное, никогда еще в чемпионате КР не играло так много юношей и мужчин.