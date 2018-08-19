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Спорт

В Бишкеке сразились теннисисты из десяти стран

Фото 24.kg. Турнир Bishkek Sunrise Open 1 по теннису

В столице накануне завершился международный турнир Bishkek Sunrise Open 1 среди юниоров по теннису. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

На корты вышли представители Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Марокко, России, США, Турции и Узбекистана.

В мужской части турнира в одиночном разряде победил Бекзод Расаматов (Узбекистан). В парном разряде первенствовали казахстанцы Богдан Изотов и Ерасыл Мурат. Среди девушек в индивидуальных состязаниях отличилась Елизавета Карлова (Казахстан). На турнире дуэтов она же победила в паре с землячкой Тахминой Жанатовой.

Из местных игроков лучшими стали Миргияз Мирджалиев и Кирилл Кистанов, добравшиеся до полуфинала.
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