В Бишкеке сразились теннисисты из десяти стран

В столице накануне завершился международный турнир Bishkek Sunrise Open 1 среди юниоров по теннису. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

На корты вышли представители Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Марокко, России, США, Турции и Узбекистана.

В мужской части турнира в одиночном разряде победил Бекзод Расаматов (Узбекистан). В парном разряде первенствовали казахстанцы Богдан Изотов и Ерасыл Мурат. Среди девушек в индивидуальных состязаниях отличилась Елизавета Карлова (Казахстан). На турнире дуэтов она же победила в паре с землячкой Тахминой Жанатовой.

Из местных игроков лучшими стали Миргияз Мирджалиев и Кирилл Кистанов, добравшиеся до полуфинала.