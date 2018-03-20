10:16
USD 68.30
EUR 83.87
RUB 1.19
Спорт

Кыргызстанка Айбике Исаева стала чемпионкой мира по тайскому боксу

С.Айталиева
Фото С.Айталиева. Кыргызстанцы на чемпионате мира по муай тай

Кыргызстанка Айбике Исаева стала чемпионкой мира по тайскому боксу WMF. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР (по версии WMF) Сыргак Айталиев.

По его словам, ЧМ прошел 11-19 марта в городе Бангкоке (Таиланд). За победу боролись бойцы из 44 стран, в том числе три кыргызстанца.

Среди взрослых в весовой категории до 91 килограмма Сергей Смирнов на старте победил бразильца, затем уступил французу и занял третье место.

Среди юниорок в весе до 54 кг Бегайым Какчекеева одолела индонезийку, проиграла болгарке и так же стала третьей. В категории до 67 кг Айбике Исаева разобралась с представительницами Египта и Туниса и заняла высшую ступень пьедестала.

«Теперь готовимся к турниру, который пройдет в мае в Узбекистане», — добавил Сыргак Айталиев.
Ссылка:
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
Антонина Шевченко: Приятно вернуться в родной Бишкек!
В Бишкеке прошел чемпионат по тайскому боксу
У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире по тайскому боксу
Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Антонина Шевченко рассказала о подготовке к первому за 12 лет бою по ММА
Азиатские игры: Бекжан Матысаев выиграл «бронзу» на турнире по тайскому боксу
Дастан Шаршеев выиграл бой-реванш на чемпионате мира по правилам TNA
Дастан Шаршеев рассказал, как подготовился к бою-реваншу на чемпионате мира TNA
Валентина Шевченко: Надо быть как автомат Калашникова — простым и надежным!
Дастан Шаршеев о победе нокаутом: Снова выиграл «через не могу»
Популярные новости
Борец Мурат Рамонов: Чтобы стать чемпионом, надо жить на&nbsp;ковре Борец Мурат Рамонов: Чтобы стать чемпионом, надо жить на ковре
У&nbsp;кыргызстанцев четыре золотые медали на&nbsp;международном турнире по&nbsp;танцам У кыргызстанцев четыре золотые медали на международном турнире по танцам
Ошский &laquo;Алай&raquo; крупно проиграл во&nbsp;втором туре Кубка АФК по&nbsp;футболу Ошский «Алай» крупно проиграл во втором туре Кубка АФК по футболу
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу на&nbsp;115-м месте в&nbsp;рейтинге ФИФА Сборная Кыргызстана по футболу на 115-м месте в рейтинге ФИФА
Бизнес
Нооруз&nbsp;&mdash; приятный повод для скидки на&nbsp;все аксессуары в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; 21&nbsp;процент! Нооруз — приятный повод для скидки на все аксессуары в O!Store — 21 процент!
Преврати свой смартфон в&nbsp;настоящий КИНОТЕАТР Преврати свой смартфон в настоящий КИНОТЕАТР
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; признан одним из&nbsp;лучших социально ответственных работодателей Аэропорт «Манас» признан одним из лучших социально ответственных работодателей
Максимальная скорость 4G&nbsp;с&nbsp;интернет-пакетами &laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom