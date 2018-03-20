Фото С.Айталиева. Кыргызстанцы на чемпионате мира по муай тай

Кыргызстанка Айбике Исаева стала чемпионкой мира по тайскому боксу WMF. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР (по версии WMF) Сыргак Айталиев.

По его словам, ЧМ прошел 11-19 марта в городе Бангкоке (Таиланд). За победу боролись бойцы из 44 стран, в том числе три кыргызстанца.

Среди взрослых в весовой категории до 91 килограмма Сергей Смирнов на старте победил бразильца, затем уступил французу и занял третье место.

Среди юниорок в весе до 54 кг Бегайым Какчекеева одолела индонезийку, проиграла болгарке и так же стала третьей. В категории до 67 кг Айбике Исаева разобралась с представительницами Египта и Туниса и заняла высшую ступень пьедестала.

«Теперь готовимся к турниру, который пройдет в мае в Узбекистане», — добавил Сыргак Айталиев.