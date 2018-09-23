Кыргызстанки победили в последнем туре отбора на чемпионат Азии по футболу

Женская сборная Кыргызстана (до 16 лет) победила в последнем туре отборочных состязаний на чемпионат Азии-2019 по футболу.

Квалификационный турнир в группе D завершился сегодня в Бишкеке. В заключительном туре Австралия со счетом 7:0 разгромила Китайский Тайбэй.

Сборная КР одолела команду Палестины — 2:1. Оба гола в составе отечественной дружины забила Зарина Ахматкулова (на 54-й и 56-й минутах). Палестинки отличились на 47-й минуте.

Ранее в рамках турнира Кыргызстан проиграл Китайскому Тайбэю, Индонезии и Австралии.

Победителем группы и обладателем путевки в следующий раунд отбора стала Австралия. Она набрала 12 очков, выиграв четыре матча с разницей забитых и пропущенных мячей 39:0. Следом расположились Китайский Тайбэй (девять очков), Индонезия (шесть очков), Кыргызстан (три очка) и Палестина (ноль очков).