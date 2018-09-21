Кыргызстанки крупно уступили в третьем матче отбора на чемпионат Азии по футболу

Женская сборная Кыргызстана (до 16 лет) крупно проиграла в третьем матче отбора на чемпионат Азии-2019 по футболу.

Квалификационные состязания в группе D продолжаются в Бишкеке. 19 сентября прошли матчи третьего тура: Австралия разгромила Индонезию – 11:0, Китайский Тайбэй одолел Палестину – 8:0. Сборная КР отдыхала.

Сегодня в четвертом туре Китайский Тайбэй переиграл Индонезию – 3:1.

Кыргызстанки не справились с австралийками – 0:10.

Ранее отечественная команда уступила сборным Китайского Тайбэя и Индонезии. В заключительном туре, намеченном на 23 сентября, она сразится со сборной Палестины.