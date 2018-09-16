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Спорт

Кыргызстанки уступили на старте отборочного турнира на чемпионат Азии по футболу

Кыргызстанки уступили на старте отборочного турнира на чемпионат Азии-2019 по футболу.

Квалификационные состязания в группе D стартовали 15 сентября в Бишкеке. За путевку в следующий этап борются пять команд, составленных из футболисток в возрасте до 16 лет.

В первый день прошло два поединка. Индонезия победила Палестину — 3:2. Кыргызстан проиграл Китайскому Тайбэю — 1:2. Гол в составе отечественной команды забила Анна Зародина.

Во втором туре Палестина сыграет с Австралией, а Индонезия с Кыргызстаном. Матчи намечены на 17 сентября.

Финальная стадия ЧА пройдет в Таиланде.
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