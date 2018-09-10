На футбольном матче между сборными Кыргызстана и Сирии погас свет

В Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова сегодня проходит товарищеский матч между сборными Кыргызстана и Сирии по футболу.

В первом тайме зрители голов не увидели. В перерыве на арене погас свет и по истечении 15-минутного перерыва игра не возобновилась. Зрителям пришлось провести еще около 15 минут в темноте, прежде чем часть прожекторов заработала. Матч собирались продолжить, однако стадион вновь оказался в темноте. В настоящее время игра прервана.

Данный матч для обеих команд - этап подготовки к Кубку Азии-2019, который пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ. На групповом этапе отечественная сборная сыграет с командами Китая, Южной Кореи и Филиппин.