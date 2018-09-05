ВИК-2018. Сборные США и Франции стартовали на турнире по кок-бору

Сборные США и Франции стартовали на турнире по кок-бору на III Всемирных играх кочевников.

Турнир проходит на ипподроме Чолпон-Аты. В группе А в дебютном поединке сборная КР с рекордным счетом 29:5 разгромила Монголию. Затем монголы одолели представителей Алтая — 1:0. В группе B команда из Москвы оказалась сильнее Афганистана — 7:2.

В группе C команда из Красноярска разгромила сборную США — 18:3. Американцы участвуют в ВИК второй раз. В группе D Узбекистан победил Башкортостан — 19:1. Позднее башкиры победили французов — 2:0. Сборная Франции приехала на ВИК впервые.

В турнире участвуют 11 команд. На 5 сентября намечено четыре матча: Кыргызстан — Алтай, Казахстан — Красноярск, Узбекистан — Франция, Казахстан — США. Поединок между командами Казахстана и Красноярска должен был состояться раньше, но казахстанцы из-за недовольства некоторыми организационными моментами на него не вышли. Был риск, что они вообще не сыграют на турнире, однако позднее ситуацию уладили.