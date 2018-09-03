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Спорт
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (164)

На Всемирных играх кочевников сразились сильнейшие армрестлеры

Фото 24.kg. Турнир по армрестлингу на III Всемирных играх кочевников

Армрестлеры из 18 стран сегодня сразились на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

Армрестлинг — древнейший вид спорта, возрожденный в 1960-е. Суть его в борьбе на руках между двумя участниками. Они стоят за специальным столом, упираясь локтями в подушки. Побеждает тот, кто первым дотянет кисть соперника к подушке. Состязания проходят на правой и левой руках.

«Наш вид спорта впервые в программе ВИК и, надеюсь, в ней останется. Его включили туда по инициативе нашей федерации. Думаем, это поможет сделать его еще популярнее в КР, — сказал 24.kg президент Федерации армрестлинга КР Сиезбек Абдылдаев. — Это очень доступный вид. Особый инвентарь не требуется. Главное — желание заниматься».

За победу боролись 56 атлетов. Среди мужчин в состязаниях на левой руке в весе до 75 кг чемпионом стал Мырза Билалов (КР), до 95 кг — Евгений Приднюк (Украина), до 105 кг — Олег Сазонов, свыше 105 кг — Дмитрий Трубин. Среди женщин в весе до 75 кг лучшей стала Оксана Письменная, свыше 75 кг — Антонина Лисянская (все из Казахстана).

В состязаниях на правой руке Мырза Билалов, Евгений Приднюк, Дмитрий Трубин, Оксана Письменная и Антонина Лисянская в своих категориях выиграли еще по одному «золоту». Лишь в весе до 105 кг другой победитель — Митко Петров (Болгария).

Всего у кыргызстанцев две золотые, серебряная и четыре бронзовые награды.
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