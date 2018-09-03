На Всемирных играх кочевников сразились сильнейшие армрестлеры

Армрестлеры из 18 стран сегодня сразились на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

Армрестлинг — древнейший вид спорта, возрожденный в 1960-е. Суть его в борьбе на руках между двумя участниками. Они стоят за специальным столом, упираясь локтями в подушки. Побеждает тот, кто первым дотянет кисть соперника к подушке. Состязания проходят на правой и левой руках.

«Наш вид спорта впервые в программе ВИК и, надеюсь, в ней останется. Его включили туда по инициативе нашей федерации. Думаем, это поможет сделать его еще популярнее в КР, — сказал 24.kg президент Федерации армрестлинга КР Сиезбек Абдылдаев. — Это очень доступный вид. Особый инвентарь не требуется. Главное — желание заниматься».

За победу боролись 56 атлетов. Среди мужчин в состязаниях на левой руке в весе до 75 кг чемпионом стал Мырза Билалов (КР), до 95 кг — Евгений Приднюк (Украина), до 105 кг — Олег Сазонов, свыше 105 кг — Дмитрий Трубин. Среди женщин в весе до 75 кг лучшей стала Оксана Письменная, свыше 75 кг — Антонина Лисянская (все из Казахстана).

В состязаниях на правой руке Мырза Билалов, Евгений Приднюк, Дмитрий Трубин, Оксана Письменная и Антонина Лисянская в своих категориях выиграли еще по одному «золоту». Лишь в весе до 105 кг другой победитель — Митко Петров (Болгария).

Всего у кыргызстанцев две золотые, серебряная и четыре бронзовые награды.