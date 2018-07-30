EREM и «Салам-Алик» выиграли второй тур чемпионата страны по пляжному волейболу

В Иссык-Кульской области 27-29 июля провели второй тур чемпионата Кыргызстана по пляжному волейболу. Об этом сообщила Федерация волейбола КР.

Фото из архива ИА «24.kg». Чемпионат КР по пляжному волейболу

Среди мужчин за победу боролись восемь команд. EREM-2 набрал 16 очков и занял первое место. Вторым стал «Улар» (14), третьим – «Билим-2» (12).

В женской части состязаний выступили 12 команд. Тройку лидеров составили «Салам-Алик-4» (24 очка), «Салам-Алик-1» (22) и «Дордой-1» (20).

Первый тур чемпионата прошел в начале июля. Заключительный, третий намечен на 17-19 августа.