22:36
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Спорт

EREM и «Салам-Алик» выиграли второй тур чемпионата страны по пляжному волейболу

В Иссык-Кульской области 27-29 июля провели второй тур чемпионата Кыргызстана по пляжному волейболу. Об этом сообщила Федерация волейбола КР.

из архива ИА «24.kg»
Фото из архива ИА «24.kg». Чемпионат КР по пляжному волейболу

Среди мужчин за победу боролись восемь команд. EREM-2 набрал 16 очков и занял первое место. Вторым стал «Улар» (14), третьим – «Билим-2» (12).

В женской части состязаний выступили 12 команд. Тройку лидеров составили «Салам-Алик-4» (24 очка), «Салам-Алик-1» (22) и «Дордой-1» (20).

Первый тур чемпионата прошел в начале июля. Заключительный, третий намечен на 17-19 августа.
Ссылка:
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
EREM выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по пляжному волейболу
«Улар» и «Салам-Алик» выиграли второй тур чемпионата КР по пляжному волейболу
На Иссык-Куле стартовал чемпионат Кыргызстана по пляжному волейболу
Популярные новости
Определен лучший гол-2018 чемпионата мира по&nbsp;футболу Определен лучший гол-2018 чемпионата мира по футболу
Первая свадьба чемпионата мира: болельщик из&nbsp;Мексики женится на&nbsp;россиянке Первая свадьба чемпионата мира: болельщик из Мексики женится на россиянке
Кыргызстанец завоевал путевку на&nbsp;Олимпийские игры Кыргызстанец завоевал путевку на Олимпийские игры
Кыргызстанец Тилек Жээнбеков выиграл бой на&nbsp;турнире ММА в&nbsp;Корее Кыргызстанец Тилек Жээнбеков выиграл бой на турнире ММА в Корее
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы