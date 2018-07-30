EREM и «Салам-Алик» выиграли второй тур чемпионата страны по пляжному волейболу

В Иссык-Кульской области 27-29 июля провели второй тур чемпионата Кыргызстана по пляжному волейболу. Об этом сообщила Федерация волейбола КР.
Среди мужчин за победу боролись восемь команд. EREM-2 набрал 16 очков и занял первое место. Вторым стал «Улар» (14), третьим – «Билим-2» (12).
В женской части состязаний выступили 12 команд. Тройку лидеров составили «Салам-Алик-4» (24 очка), «Салам-Алик-1» (22) и «Дордой-1» (20).
Первый тур чемпионата прошел в начале июля. Заключительный, третий намечен на 17-19 августа.