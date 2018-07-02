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Спорт

EREM выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по пляжному волейболу

Фото из архива ИА «24.kg». Чемпионат КР по пляжному волейболу

В Иссык-Кульской области с 29 июня по 1 июля прошел первый тур чемпионата Кыргызстана по пляжному волейболу. Об этом сообщила Федерация волейбола КР.

Клуб EREM, за который выступали Уларбек Маматкулов и Омур Жунусов, стал лучшим среди мужчин. В финале он одолел «Билим». На третьем месте «Билим-2».

Среди женщин первенствовал «Дордой», в чьем составе играли Анна Бойко и Нургиза Масимова. «Дордой-2» — второй, «Салам-Алик» — третий.

«В связи с подготовкой сборной КР по волейболу к Азиатским играм лидеры прошлого сезона первый тур пропускали. Второй пройдет 27-29 июля», — отметили в федерации.
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