Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате мира по самбо

Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате мира среди школьников по самбо. Об этом сообщила Всероссийская федерация данного вида спорта.

Фото Юность России Орел. Эрмек Суюмкулов (слева) в финале ЧМ по самбо

Состязания стартовали 23 августа в городе Орле (Россия). Юноши оспорили пять комплектов наград. В весовой категории 42 килограмма победил Никита Караульщиков (РФ). Вторым стал Казбек Ангсаган (Казахстан). Третье место разделили Абдумалик Мусаев (КР) и Грач Саргсян (Армения).

В категории 50 килограммов первенствовал Дамир Шамсудинов (РФ). На втором месте — Эрмек Суюмкулов (КР), на третьем — Иулян Арапан (Молдова) и Армен Адащян (Армения).

Соревнования продолжатся сегодня. Участвуют более 160 спортсменов из 21 страны.