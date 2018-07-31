Кыргызстанцы стали чемпионами Азии по тогуз-коргоолу

Кыргызстанцы победили на чемпионате Азии по тогуз-коргоолу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

ЧА прошел 25-30 июля в Улгие (Монголия). Участвовали спортсмены из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана. Их разделили на три возрастные группы: до 14 лет, до 19 лет и взрослые. В программе было три дисциплины: «стандарт», «рапид» и «блиц». В активе сборной КР по четыре золотые и серебряные и семь бронзовых наград.

Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Кыргызстанцы на чемпионате Азии по тогуз-коргоолу

В дисциплине «стандарт» чемпионами в своих категориях стали Анарбек Джамакеев, Бексултан Нишанбаев и Айдана Искенова. Аида Керимбекова и Сыргак уулу Сырттан взяли «серебро», а Белек Абдрашитов, Жаныл Егембердиева, Миран Сманов и Айдана Рыскулова — «бронзу».

В дисциплине «блиц» Адина Белек кызы выиграла «золото». Анарбек Джамакеев и Алтынай Шамбетова — серебряные призеры, а Айтурган Максатбек кызы, Марлис Дуулатбеков и Гульзат Эсеналиева — бронзовые.