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Спорт

Кыргызстанцы стали чемпионами Азии по тогуз-коргоолу

Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Чемпионат Азии по тогуз-коргоолу

Кыргызстанцы победили на чемпионате Азии по тогуз-коргоолу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

ЧА прошел 25-30 июля в Улгие (Монголия). Участвовали спортсмены из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана. Их разделили на три возрастные группы: до 14 лет, до 19 лет и взрослые. В программе было три дисциплины: «стандарт», «рапид» и «блиц». В активе сборной КР по четыре золотые и серебряные и семь бронзовых наград.

Федерации тогуз-коргоола КР
Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Кыргызстанцы на чемпионате Азии по тогуз-коргоолу

В дисциплине «стандарт» чемпионами в своих категориях стали Анарбек Джамакеев, Бексултан Нишанбаев и Айдана Искенова. Аида Керимбекова и Сыргак уулу Сырттан взяли «серебро», а Белек Абдрашитов, Жаныл Егембердиева, Миран Сманов и Айдана Рыскулова — «бронзу».

В дисциплине «блиц» Адина Белек кызы выиграла «золото». Анарбек Джамакеев и Алтынай Шамбетова — серебряные призеры, а Айтурган Максатбек кызы, Марлис Дуулатбеков и Гульзат Эсеналиева — бронзовые.
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