Айсулуу Тыныбекова завоевала «золото» на международном турнире по борьбе

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова выиграла международный турнир Гран-при Испании по женской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Состязания прошли 14 и 15 июля в Мадриде. Отечественная спортсменка выступала в весовой категории 59 килограммов. Она победила во всех своих четырех схватках. В 1/8 финала одолела Али Раган (США), в 1/4 финала — Кристину Елоеву (Россия), в полуфинале — Алтынай Сатылган, а в поединке за «золото» — Мадину Бакбергенову (обе из Казахстана).

Для Айсулуу Тыныбековой этот турнир был этапом подготовки к предстоящим Азиатским играм.