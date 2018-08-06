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Спорт

В Нарыне сразились мастера кулатуу эртаймаш

Фото WEF. Турнир по кулатуу эртаймаш в Нарыне

В Нарыне 4 августа прошли международные состязания WEF 59 Proffight 24 среди профессионалов по кулатуу эртаймаш. Об этом сообщила Федерация WEF.

Турнир посвятили Году развития регионов. Состоялось 19 поединков с участием спортсменов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Большинство завершилось досрочно в результате болевого или удушающего приема в исполнении одного из бойцов. Кыргызстанцы одержали 15 побед.

Свои схватки выиграли Марсбек уулу Акылбек, Суюнбек уулу Акылбек (оба в весе 57 кг), Ильгиз Романов (60 кг), Манас Таштанбеков (61 кг), Баймурат Сайтиев, Кылычбек уулу Курмандар, Нурбай уулу Кайрат, Максат Акмолдаев (все в весе 66 кг).

Также победили Умар Суюнов (70 кг), Айдынбек уулу Айдарбек, Нургазы Балтабаев (оба в весе 77 кг), Таалайбек уулу Адис (84 кг), Кубанычбек Токтомуратов, Бексултан Омурзаков и Садырбек уулу Узак (все в весе 93 кг).
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