У кыргызстанцев две медали на чемпионате Азии по борьбе

Кыргызстанцы выиграли две медали на старте чемпионата Азии среди юниоров по борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Состязания начались 17 июля в Нью-Дели (Индия). Первыми на ковры вышли борцы греко-римского стиля и разыграли пять комплектов наград. Кыргызстанцы выступили в четырех весовых категориях.

В весе 63 килограмма Элдияр Сатаров на старте уступил Камолу Кузиеву (Узбекистан), затем поборол Манжита (Индия) и Делина Ванга (Китай) и стал обладателем «бронзы».

В категории 77 кг Темирлан Бектурдиев проиграл Шаяну Хусейну Афифи (Иран), одолел Шому Ямасаки (Япония) и также выиграл бронзовую награду.

Азамат Боронов (55 кг) и Медер Абыкеев (87 кг) стали пятыми.

Сегодня турнир по греко-римской борьбе на ЧА продолжится.