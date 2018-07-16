Кыргызстанец выиграл «серебро» на чемпионате Азии по шахматам

Кыргызстанец Наиль Алыбаков выиграл «серебро» на чемпионате Азии среди школьников по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

ЧА завершился 15 июля в Коломбо (Шри-Ланка). Участники боролись за медали в категориях до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Наиль Алыбаков (до 7 лет) занял наивысшее среди представителей КР место на турнире по классическим шахматам. Он набрал 7,5 очка в девяти турах.

Кроме того, в дисциплине «блиц» в категории до 13 лет наш Азиз Дегенбаев в семи турах набрал 5,5 очка и стал бронзовым призером.

Напомним, ранее на этом ЧА кыргызстанцы завоевали две медали в дисциплине «быстрые шахматы».