У кыргызстанцев две медали на чемпионате Азии по шахматам

Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате Азии среди школьников по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

ЧА проходит 7-15 июля в Коломбо (Шри-Ланка). На сегодня завершился турнир по быстрым шахматам. Участники провели семь туров. Среди мальчиков до 11 лет наш Тилекматали Сулайманов набрал 5,5 очка и завоевал серебряную награду. Среди девочек до 13 лет Нурай Советбекова, набрав столько же очков, стала бронзовым призером.

На турнире по классическим шахматам пока сыграно шесть туров из девяти запланированных.