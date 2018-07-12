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Спорт

У кыргызстанцев две медали на чемпионате Азии по шахматам

Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате Азии среди школьников по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

ЧА проходит 7-15 июля в Коломбо (Шри-Ланка). На сегодня завершился турнир по быстрым шахматам. Участники провели семь туров. Среди мальчиков до 11 лет наш Тилекматали Сулайманов набрал 5,5 очка и завоевал серебряную награду. Среди девочек до 13 лет Нурай Советбекова, набрав столько же очков, стала бронзовым призером.

На турнире по классическим шахматам пока сыграно шесть туров из девяти запланированных.
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