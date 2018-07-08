ЧМ-2018 по футболу. Сборная России проиграла Хорватии матч за выход в полуфинал

Сборная России проиграла Хорватии матч за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Отметим, 7 июля на ЧМ состоялось два поединка. Англия со счетом 2:0 одолела Швецию. Голы забили Гарри Магир и Деле Алли.

Хорватия победила Россию. Основное время поединка закончилось со счетом 1:1. На гол россиянина Дениса Черышева хорваты ответили мячом Андрея Крамарича. В дополнительные полчаса команды также забили по голу: у Хорватии отличился Домагой Вида, у России – Марио Фернандес. В серии пенальти точнее были хорваты – 4:3.

Теперь Хорватия и Англия сразятся за выход в финал.

Мундиаль проходит в России. Ранее другую полуфинальную пару составили команды Франции и Бельгии. Расписание и сетка плей-офф – здесь. Желающим проверить свои познания в истории чемпионатов мира – сюда.