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Спорт

ЧМ-2018 по футболу. Команды Франции и Бельгии сразятся за путевку в финал

Сборные Франции и Бельгии вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Накануне, 6 июля прошло два поединка 1/4 финала ЧМ. Франция со счетом 2:0 одолела Уругвай. Отличились Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.

Сборная Бельгии победила команду Бразилии — 2:1. У бельгийцев забил Кевин Де Брейне, у бразильцев — Фернандиньо (в свои ворота) и Ренато Аугусто.

Мундиаль проходит в России. Через несколько дней Франция и Бельгия сразятся друг с другом за путевку в финал. А сегодня состоятся еще два четвертьфинальных поединка: Швеция — Англия, Россия — Хорватия. Как видим, на ЧМ остались только европейские сборные.

Расписание и сетка плей-офф — здесь.
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