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Спорт

ЧМ-2018 по футболу. Сборные Франции и Уругвая выходят в 1/4 финала

Сборные Франции и Уругвая вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, продолжающегося в России.

Накануне, 30 июня, на мундиале стартовали матчи 1/8 финала. Французы одолели аргентинцев — 4:3. У победителей отличились Антуан Гризманн, Бенжамен Павар и Килиан Мбаппе (дважды), у проигравших — Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Серхио Агуэро.

Уругвайцы были сильнее португальцев — 2:1. В составе сборной Уругвая два мяча забил Эдинсон Кавани, Португалия ответила голом Пепе.

Теперь 6 июля в четвертьфинале Уругвай сыграет с Францией. Сегодня же пройдут еще два поединка 1/8 финала: Испания — Россия, Хорватия — Дания. Расписание игр и сетка плей-офф — здесь.
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