ЧМ-2018 по футболу. Бразилия в плей-офф, Германия едет домой

На чемпионате мира по футболу 27 июня завершились соревнования еще в двух группах.

Турнир продолжается в России. В группе E бразильцы победили сербов — 2:0. Результативные удары нанесли Паулиньо и Тьяго Силва. Швейцария и Коста-Рика победителя не выявили — 2:2. У швейцарцев забили Блерим Джемаили и Йосип Дрмич, у костариканцев — Кендаль Уостон и Ян Зоммер (в свои ворота).

Бразилия (7 очков) и Швейцария (5) вышли в 1/8 финала, а Сербия (3) и Коста-Рика (1) выбыли из борьбы.

В группе F сборная Южной Кореи со счетом 2:0 одолела чемпионов мира-2014, команду Германии. Голы забили Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин. Швеция одолела Мексику — 3:0. Отличились Людвиг Аугустинсон, Андреас Гранквист и Эдсон Альварес (в свои ворота).

Сборная Швеции набрала шесть очков и стала первой в группе. На втором месте Мексика. У нее столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей. Эти команды вышли в плей-офф. Южная Корея и Германия, набравшие по 3 очка, едут домой. Причем, Германия из-за худшей разницы мячей стала в группе последней. Это неожиданный, но не первый случай в истории футбола, когда действующий чемпион мира не выходит из группы и занимает в ней последнюю строчку. Например, на ЧМ-2002 такое было со сборной Франции, а на ЧМ-2010 — с Италией.

По итогам дня определились еще две пары 1/8 финала: Бразилия — Мексика и Швеция — Швейцария.

Сегодня на ЧМ пройдут решающие поединки в группах G и H, и на этом групповой этап турнира закончится.

Турнирная таблица — здесь.