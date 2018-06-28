09:35
USD 68.07
EUR 79.15
RUB 1.08
Спорт

ЧМ-2018 по футболу. Бразилия в плей-офф, Германия едет домой

На чемпионате мира по футболу 27 июня завершились соревнования еще в двух группах.

Турнир продолжается в России. В группе E бразильцы победили сербов — 2:0. Результативные удары нанесли Паулиньо и Тьяго Силва. Швейцария и Коста-Рика победителя не выявили — 2:2. У швейцарцев забили Блерим Джемаили и Йосип Дрмич, у костариканцев — Кендаль Уостон и Ян Зоммер (в свои ворота).

Бразилия (7 очков) и Швейцария (5) вышли в 1/8 финала, а Сербия (3) и Коста-Рика (1) выбыли из борьбы.

В группе F сборная Южной Кореи со счетом 2:0 одолела чемпионов мира-2014, команду Германии. Голы забили Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин. Швеция одолела Мексику — 3:0. Отличились Людвиг Аугустинсон, Андреас Гранквист и Эдсон Альварес (в свои ворота).

Сборная Швеции набрала шесть очков и стала первой в группе. На втором месте Мексика. У нее столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей. Эти команды вышли в плей-офф. Южная Корея и Германия, набравшие по 3 очка, едут домой. Причем, Германия из-за худшей разницы мячей стала в группе последней. Это неожиданный, но не первый случай в истории футбола, когда действующий чемпион мира не выходит из группы и занимает в ней последнюю строчку. Например, на ЧМ-2002 такое было со сборной Франции, а на ЧМ-2010 — с Италией.

По итогам дня определились еще две пары 1/8 финала: Бразилия — Мексика и Швеция — Швейцария.

Сегодня на ЧМ пройдут решающие поединки в группах G и H, и на этом групповой этап турнира закончится.

Турнирная таблица — здесь.
Ссылка:
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
Месси выставил Казани условие, чтобы возле гостиницы появился его портрет
Кто попал в символическую сборную худших футболистов группового этапа ЧМ-2018
Красота футбола. Топ-30 симпатичных болельщиц ЧМ-2018
ЧМ-2018 по футболу. В 1/8 финала болельщиков ждет матч Франция — Аргентина
Египетский тренер умер, комментируя матч своей сборной с Саудовской Аравией
Стал известен соперник сборной России по футболу по 1/8 финала чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу глазами кыргызстанца
Чемпионат мира по футболу. Как успешно предсказывают результаты матчей животные
«Дордой» одолел «Алай» в чемпионате Кыргызстана по футболу
Спортивный календарь с 25 июня по 1 июля
Популярные новости
Поступок футбольных болельщиков из&nbsp;Сенегала удивил не&nbsp;только Россию Поступок футбольных болельщиков из Сенегала удивил не только Россию
Недопустимо. Комментатор Василий Уткин назвал узбекского рефери ишачьим сыном Недопустимо. Комментатор Василий Уткин назвал узбекского рефери ишачьим сыном
Свежая кровь. Как кикбоксер из&nbsp;Токмака стал звездой мирового ринга Свежая кровь. Как кикбоксер из Токмака стал звездой мирового ринга
На&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;футболу определилось семь участников плей-офф На чемпионате мира по футболу определилось семь участников плей-офф
Бизнес
Лето на&nbsp;высоких скоростях вместе с&nbsp;MegaCom Лето на высоких скоростях вместе с MegaCom
Избран председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Избран председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»
Страхование как взаимная ответственность Страхование как взаимная ответственность
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого