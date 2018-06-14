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Спорт

Турнирная таблица чемпионата мира-2018 по футболу

С 14 июня по 15 июля в России проходит чемпионат мира по футболу. ИА «24.kg» представляет турнирную таблицу и расписание матчей группового этапа. Таблица обновляется.

Турнирная таблица

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Турнирная таблица группового этапа ЧМ-2018

Расписание матчей группового этапа

Время начала — бишкекское.

Группа C

26 июня. Австралия — Перу. 20.00

26 июня. Дания — Франция. 20.00

Группа D

27 июня. Нигерия — Аргентина. 00.00

27 июня. Исландия — Хорватия. 00.00

Группа E

28 июня. Сербия — Бразилия. 00.00

28 июня. Швейцария — Коста-Рика. 00.00

Группа F

27 июня. Южная Корея — Германия. 20.00

27 июня. Мексика — Швеция. 20.00

Группа G

29 июня. Панама — Тунис. 00.00

29 июня. Англия — Бельгия. 00.00

Группа H

28 июня. Япония — Польша. 20.00

28 июня. Сенегал — Колумбия. 20.00

Здесь можно узнать подробности о ЧМ-2018. Желающим проверить свои познания об истории чемпионатов мира — сюда.
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