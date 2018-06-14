Турнирная таблица чемпионата мира-2018 по футболу

С 14 июня по 15 июля в России проходит чемпионат мира по футболу. ИА «24.kg» представляет турнирную таблицу и расписание матчей группового этапа. Таблица обновляется.
Турнирная таблица
Расписание матчей группового этапа
Время начала — бишкекское.
Группа C
26 июня. Австралия — Перу. 20.00
26 июня. Дания — Франция. 20.00
Группа D
27 июня. Нигерия — Аргентина. 00.00
27 июня. Исландия — Хорватия. 00.00
Группа E
28 июня. Сербия — Бразилия. 00.00
28 июня. Швейцария — Коста-Рика. 00.00
Группа F
27 июня. Южная Корея — Германия. 20.00
27 июня. Мексика — Швеция. 20.00
Группа G
29 июня. Панама — Тунис. 00.00
29 июня. Англия — Бельгия. 00.00
Группа H
28 июня. Япония — Польша. 20.00
28 июня. Сенегал — Колумбия. 20.00
Здесь можно узнать подробности о ЧМ-2018. Желающим проверить свои познания об истории чемпионатов мира — сюда.