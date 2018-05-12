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Спорт

Борец из Кыргызстана стал серебряным призером чемпионата Азии

Борец из Кыргызстана стал серебряным призером чемпионата Азии, продолжающегося в Ташкенте. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.

По его данным, 11 мая, во второй день ЧА, разыгрывалось восемь комплектов наград — три среди борцов греко-римского стиля и пять среди девушек.

На ковер вышли семь кыргызстанцев. Единственную медаль в копилку сборной положил Бакдаулет Эгембердиев, выступавший в весе 65 кг. На старте он победил представителя Южной Кореи, затем одолел индийца и уступил казахстанцу. Итог — второе место.

Напомним, в первый день континентального первенства отечественные борцы завоевали две медали. ЧА продолжится сегодня и завтра.
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