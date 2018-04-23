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Спорт

В Кыргызстане открыли новый сезон гольфа

В Чуйской области 21 апреля прошел ежегодный турнир в честь открытия нового сезона гольфа. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Андрей Мымрин.

Участвовали 40 гольфистов из КР, Великобритании, Канады, Китая, Кореи и ЮАР. Борьба за победу шла в трех номинациях.

В «абсолютке» тройку лидеров составили Талгат Сугербеков, Константин Суриков (оба из Кыргызстана) и посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит.

В номинации «с учетом гандикапа» среди мужчин победил Айбек Матиев, вторым стал Сергей Попов (оба из КР), третьим — мистер Джон (Корея). Среди женщин пьедестал почета в этой номинации заняли Лариса Бойчук, Айгуль Акималиева и Асель Самуэльс (все из КР).

«Результаты этого турнира пойдут в зачет «Ала-Тоо гольф-тура», состоящего из 14 этапов», — отметил Андрей Мымрин.

«Для нашей федерации это уже седьмой сезон. Планов на него много. Не считая «Ала-Тоо гольф-тура», проведем около десяти состязаний. Будет благотворительный турнир. В ноябре собираемся в Малайзию на чемпионат Азии, — сказал Андрей Мымрин. — Основную ставку делаем на 16-летнего Жантая Малатаева. Он поступил в американскую гольф-школу и играет за КР в США. Попал в мировой рейтинг и стремится пробиться на Олимпиаду».

«Прилагаем усилия для развития нашего вида среди детей. С этой целью включили в календарь два турнира для юных спортсменов, — добавил он. — Хорошие перспективы у воспитанников Академии гольфа, созданной в 2017-м. На первом же выездном турнире в Казахстане один из них пробился в тройку лучших».
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