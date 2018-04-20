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Спорт

В Кыргызстане определились победители Республиканской универсиады

В Кыргызстане подвели итоги Республиканской универсиады. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Госагентстве КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Соревнования стартовали в начале марта и проходили в Бишкеке и Джалал-Абаде. В программе было 18 видов спорта. Участников разделили на три дивизиона — высшую, первую и вторую лиги.

Сегодня универсиада закончилась. Результаты, показанные командами во всех видах спорта, суммировали. В итоговом зачете в высшей лиге победила Академия физической культуры и спорта. На втором месте КГЮА, на третьем — КТУ «Манас». Эти же вузы составили тройку лидеров и на универсиаде-2017.

Цели состязаний — популяризация спорта среди молодежи, выявление кандидатов в сборные КР для участия во Всемирной универсиаде, чемпионатах Азии и мира среди студентов.
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