22:09
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Спорт

В Кыргызстане подвели итоги республиканской универсиады

Фото ГАМФКиС. Награждение победителей универсиады

В Кыргызстане подвели итоги универсиады. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, в состязаниях участвовали около пяти тысяч студентов из 36 вузов. В программе было 16 видов (ордо, тогуз-коргоол, плавание, бокс, легкая атлетика, теннис и так далее). Первое место в общекомандном зачете заняла Академия физической культуры и спорта (КГАФКиС), второе — КГЮА, третье — КТУ «Манас».

«Проведение таких соревнований укрепляет спортивный интерес у молодежи. От молодого поколения зависит будущее страны! Думаю, каждый участник получил бесценный опыт и обрел новых друзей», — отметил на закрытии универсиады замдиректора ГАМФКиС Канатбек Арпачиев.
Ссылка: https://24.kg/sport/50261/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле определили сильнейших таэквондистов
Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на турнире по тайскому боксу в Бангкоке
Как сборная Кыргызстана по кикбоксингу готовится к чемпионату Азии
«Тулпар-СКИФ» впервые с 2015 года проиграл матч в чемпионате КР по баскетболу
Танцоры из Кыргызстана победили на турнире Kazakhstan Open в Алматы
Шахматист из Кыргызстана пробился в десятку лучших на чемпионате мира
Кыргызстанцы заняли третье место на танцевальном турнире в Греции
Кыргызстанцы выиграли «бронзу» на танцевальном турнире в Италии
В Бишкеке прошли состязания «Весна 2017» по скалолазанию
Борцы завоевали четыре медали на международном турнире в Болгарии
Популярные новости
Боец из&nbsp;Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с&nbsp;его участием Боец из Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с его участием
Бойцу из&nbsp;Кыргызстана судья на&nbsp;турнире в&nbsp;России угрожал депортацией Бойцу из Кыргызстана судья на турнире в России угрожал депортацией
Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на&nbsp;турнире по&nbsp;тайскому боксу в&nbsp;Бангкоке Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на турнире по тайскому боксу в Бангкоке
Футболиста ошского &laquo;Алая&raquo; оштрафовали на&nbsp;$2 тысячи за&nbsp;красную карточку Футболиста ошского «Алая» оштрафовали на $2 тысячи за красную карточку
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom