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Спорт

Кыргызстан идет 14-м в мировом рейтинге баскетбола

Фото ФИБА. Юношеская сборная КР по баскетболу 3 х 3 в 2017 году

Кыргызстан идет 14-м в мировом рейтинге баскетбола 3 × 3 (стритбол). Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

В рейтинге три возрастные группы. Наилучшим образом у нас обстоят дела в категории до 18 лет: среди юношей КР на 14-м месте из 163 стран, среди девушек — на 25-м из 116.

В категории до 23 лет наша мужская команда занимает 24-е место, а женская 27-е. Наконец, среди мужчин КР идет 38-й, а среди женщин — 36-й.

Кроме того, существует индивидуальный рейтинг, куда игроки включаются по результатам на турнирах. Среди юношей в сотне лучших сразу восемь кыргызстанцев. Наивысшее (6-е) место занимает капитан юношеской сборной КР Сыймык Эсеналиев. Впереди него только четыре венесуэльца и монгол.
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