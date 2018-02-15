Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА, опубликовавшая сегодня свежий рейтинг.

В табели о рангах 211 команд. Первую тройку по-прежнему составляют сборные Германии (1602 очка), Бразилии (1484) и Португалии (1358). Сборная КР, не сыгравшая за последний месяц ни одного официального матча, поднялась со 116-го на 115-е место. У нее 282 очка.

Скоро наша команда проведет решающие игры отбора на Кубок Азии-2019: 22 марта – со сборной Мьянмы, а 27 марта – со сборной Индии.

Мьянма в рейтинге ФИФА идет 142-й, а Индия – 102-й.